Schütze von Oslip wollte Freund bei Schläger verteidigen

Nach Schüssen mit einer Gaspistole auf Jugendliche in der Nacht auf Sonntag am Kirtag in Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat der 47-jährige Verdächtige den Ermittlern ein Motiv genannt: Er habe sich und seinen 14-jährigen Freund bei einer Schlägerei verteidigen wollen, berichtete die Polizei am Montag. Laut seiner Schilderung hätten 25 Personen den 14-Jährigen verbal und körperlich attackiert.

Beamte der Polizeiinspektion St. Margarethen hatten den 47-Jährigen als mutmaßlichen Schützen ausgeforscht. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angeordneten Durchsuchung wurden eine Gaspistole, acht dazugehörige Patronen mit Reizstofffüllung sowie eine Softgun sichergestellt.

Der 47-Jährige gestand nach Angaben der Landespolizeidirektion, am Kirtag in Oslip in Richtung von Personen geschossen zu haben. Auch der 14-Jährige wurde von der Polizei ausgeforscht, er wird der Mittäterschaft verdächtigt. Beide werden wegen schwerer Körperverletzung angezeigt, so ein Polizeisprecher zur APA.