Innsbruck – „Es ist unerträglich“, befindet eine Innsbruckerin, Saisonkartenbesitzerin und Stammgast am Baggersee. Sie zieht dort besonders gern am späten Nachmittag oder abends ihre Runden. Doch nun sei das Badevergnügen massiv getrübt. Mehrfach sei letzte Woche „Discomusik in ohrenbetäubender Lautstärk­e“ von der nahegelegenen Music Hall über den ganzen See gedröhnt. „Es gab keinen Winkel, wo es leiser war“, sagt die Innsbruckerin. „Auch ein deutsches Ehepaar, das den Innsbruck-Aufenthalt hier ausklingen lassen wollte, ist enttäuscht wieder gegangen“. Ihr Fazit: „Ab 18 Uhr ist es an diesen Tagen völlig unmöglich, sich am Baggersee aufzuhalten. Ich verstehe nicht, dass so etwas überhaupt genehmigt wird“.