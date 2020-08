Götterdämmerung über Neuschwanstein: BMW M8 Competition

Innsbruck – Es gibt Autos, die lassen einem die Nackenhaar­e zu Berge stehen. Der neue M8 gehört gerade als Gran Coup­é dazu. In diesem Modell haben die Bayern alles vereint, was den Kern der Marke BMW ausmacht. So kombiniert das hochelegante 5,1-Meter-Coup­é Hochtechnologie, Premiumqualität und Fahrkomfort mit der Sportlichkeit des Supersportwagen-Segments.