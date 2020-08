Traum einer Musikkarriere ging für Zillertaler Aron Matthews in Erfüllung

Ohne seinen Ehrgeiz und viel Hartnäckigkeit wäre er wohl kaum so weit gekommen. Der Zillertaler war zwar schon immer ein großer Musikfan, lernte schon im Kindesalter verschiedene Instrumente und spielte lange Zeit nebenher in verschiedenen Bands. Aber die Musikkarriere schien in weiter Ferne. Während seiner Lehre als Handelskaufmann in einem Musikgeschäft in Wattens lernte er Musiker und Produzent Manu Stix kennen. „Ich bin ihm dann so lange mit meinem Weihnachtssong auf die Nerven gegangen, bis er mich in sein Studio eingeladen hat“, erzählt Matthews. Stix hat es imponiert, dass der junge Zillertaler nicht aufgegeben hat. „Wir haben 2014 dann den Weihnachtssong gemacht. Seither hat Aron viel produziert, und jetzt plötzlich hat’s gezündet“, sagt Stix.