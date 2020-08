SP-Frauen warnen in Landeck vor Altersarmut

Landeck – In der Einkommensstatistik 2018 (jüngere Daten liegen nicht vor) sind die unselbstständig erwerbstätigen Frauen im Bezirk Landeck im Tiroler Schlussdrittel zu finden. Beim Anteil an ganzjährigen Vollzeitjobs (22,7 Prozent) sieht es noch schlimmer aus. Wegen der hohen Teilzeit-Jobrate liegen die Frauen abgeschlagen an letzter Stelle. Darüber haben die SPÖ-Frauen mit Bezirksobfrau Brigitte Trötzmüller sowie LA Elisabeth Fleischanderl und NR Selma Yldirim kürzlich in Landeck informiert. Trötzmüller zeigte die Folgen niedriger Beitragszahlungen auf das Pensionskonto auf: „Gerade in unserem Bezirk sind die Frauen ab dem 60. Lebensjahr massiv betroffen. Weil sie im Erwerbsleben viel zu Hause waren.“