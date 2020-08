Oberösterreich beteiligt sich am „IG Netz“ für Theaterszene

Oberösterreich beteiligt sich ab heuer ebenfalls am „IG Netz“, das Zuschüsse zu Arbeitgeberkosten für Vereine und Theatergruppen in der freien Theaterszene übernimmt und so sichere Anstellungen für Künstlerinnen und Künstler ermöglicht. Wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Montag mitteilte, steigt das Land mit rund 15.600 Euro ein.