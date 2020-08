Spenden für das Salvenkirchlein im Brixental

Die Hohe Salve an sich wird vom TVB Kitzbüheler Alpen – Hohe Salve stark genutzt und so ist die Kirche auch auf den Bildern des Verbandes oft zu sehen. So wurde in den vergangenen Wochen auch der Bereich um die Kirche saniert, hier hat sich unter anderem der TVB eingebracht. Ob man sich auch finanziell in die Renovierung einbringen wird, ist noch offen. „Hier laufen noch die Gespräche“, sagt TVB-GF Stefan Astner. Das ganze Jahr über bringt sich die Bergbahn Hopfgarten ein. „Wir ermöglichen zum Beispiel die Gratis-Transporte, wir stellen etwa auch den Strom zur Verfügung“, schildert Bergbahn-Hopfgarten-Prokurist Friedl Eberl. Auch in Sachen Material hilft die Bergbahn Hopf­garten aus, wie auch beim Vorplatz. Auch Eberl will sich in Sachen finanzielle Unterstützung noch nicht festlegen.