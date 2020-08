Seat Tarraco: Mit voller Ladung prächtig unterwegs

Loreto – Mit Goldeseln ist Sea­t derzeit reichlich beglückt: Zuverlässig liefert der betagte Van Alhambra Stückzahlen, ebenso der Kleinwagen Ibiza in der aktuellen Generation. Der stark nachgefragte Leo­n erfuhr in diesem Frühjahr einen Modellwechsel, hoher Beliebtheit erfreuen sich die beiden (sub-)kompakten Sport Utility Vehicles Arona und Ateca (der dieser Tage ein Facelift erhält). Und darüber thront im Midsize-Format der Tarraco, der zur Aufgabe mitbekommen hat, das Beste der SUV- und Van-Welten zu vereinen, denn mit attraktiver Geländewagen-Optik zieht er die Aufmerksamkeit auf sich, mit praktischen Mitbringseln verdient er sich bei den tatsächlichen Nutzern anhaltend hohe Sympathiewerte.

Und damit gehen wir schon etwas in die Tiefe – das Triebwerk, verbunden mit einer Siebenstufen-Doppelkupplung, nimmt es überraschender­weise gekonnt auf mit dem 1,6 Tonnen schweren Modell, 250 Newtonmeter Drehmoment liegen schon ab 1500 Umdrehungen/Minute an. Das automatisierte Getriebe agiert recht zackig, insbesondere im Sportmodus. An die Grenzen stößt die Antriebskonfiguration allenfalls in der Steigung inklusive stärkerem Lenkeinschlag – in solchen Situationen gibt es Schlupf, der dazu führt, dass wir uns das für andere Motorisierungen vorgesehene Allradsystem wünschen.