Ford Focus ST Tournier: Gar nicht biederer Familien-Kombi

Seefeld – Man könnte fast meinen, dass die ganze Welt nur noch auf hochbeinige Sport Utility Vehicles abfährt, doch es gibt eine andere Gattung von Fahrzeugen, die nach wie vor hoch im Kurs stehen. Richtig! Die dieselnden Familienkombis. Zugegeben: Der Diesel ist etwas in Verruf geraten, doch bei unserem letzten Testkandidaten – dem Ford Focus ST Tournier – würde sich ein Griff zum Selbstzünder durchaus lohnen und das in mehrerlei Hinsicht. Doch beginnen wir am Anfang. Das „ST“ im Namen steht nämlich für „Sport Technologies“ und das sieht man unserem orangegelben (genauer gesagt tropical-orange-farbigen) Focus schon auf den ersten Blick an. Ein mächtiger Grill, aggressive Leuchten, ordentliche Schweller und die auffällige Farbe machen uns schon im Stand klar, dass der Focus ST Kombi eine dicke Hose trägt. Apropos Kombi: Hier kommen wir zum zweiten Teil des Namens, denn Fords Rucksack-Version des Focus heißt jetzt wieder „Tournier“ anstatt „Traveler“. So weit, so gut, doch wie fährt sich der sportliche Lademeister?