Innsbruck – Binnen weniger als zwei Jahren sind in Tirol zwei sehr junge Menschen aufgrund ihres Drogenkonsums gestorben – im Vorjahr ein 15-Jähriger aus dem Raum Innsbruck, erst vergangene Woche eine 13-Jährige in einer Wohnung in Telfs. Das Mädchen ist, wie berichtet, das jüngste je im Land verzeichnete Suchtmittelopfer. Wegen dieser Häufung darauf zu schließen, dass immer mehr Jugendliche harte Drogen konsumieren, ist laut Experten falsch. Allerdings wurde insbesondere in den vergangenen Monaten ein Anstieg des unbedachten und leichtsinnigen Substanz-Gebrauchs verzeichnet.