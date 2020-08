Offizieller Teil des Demokraten-Parteitags begonnen

Die US-Demokraten haben am Montagabend (Ortszeit) offiziell ihren Parteitag eröffnet. Sie wollen dabei Joe Biden zum Präsidentschaftskandidaten küren, der am 3. November gegen Amtsinhaber Donald Trump antritt. Die Nominierung Bidens ist für Dienstag (Mittwochfrüh MESZ) geplant.

Zum Auftakt am Montagabend (Ortszeit) sollten Reden der ehemaligen First Lady Michelle Obama und des linken Senators Bernie Sanders gezeigt werden.

Am Dienstag soll Biden von den Delegierten nominiert werden. Für Mittwoch steht ein Auftritt von Ex-Präsident Barack Obama auf dem Programm, zudem wird sich Bidens Vize-Kandidatin Kamala Harris äußern. Biden soll am Donnerstag, dem letzten Abend des Parteitags, seine Nominierungsrede halten.

Biden will US-Präsident Donald Trump am 3. November seinen Platz im Weißen Haus streitig machen. Umfragen sehen Biden derzeit in Führung, allerdings haben diese wegen des komplizierten Wahlsystems in den USA nur eine begrenzte Aussagekraft.