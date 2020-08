Der Streit im Tourismusverband Brixental geht weiter

Kirchberg in Tirol –Der Tourismusverband Brixental kommt derzeit nicht zur Ruhe. Auslöser ist eine Telefonumfrage des market-Instituts, die im Juni in den dem TVB zugehörigen Orten Kirchberg, Wes­tendorf und Brixen durchgeführt wurde. Der wahre Auftraggeber sei dabei verschleiert oder gar falsch genannt worden. Es wurde der Eindruck erweckt, dass die Umfrage vom TVB selbst in Auftrag gegeben wurde, stellten TVB-Obmann Alexander Aigner und TVB-Geschäftsführer Max Salcher vor wenigen Wochen fest, die TT berichtete.