Der Tirol Tourismus hält Corona bisher auf Distanz

Innsbruck – Die nackten Zahlen sagen derzeit nur eines aus: Auch in Tirol nehmen die Infektionen mit dem Coronavirus seit Wochen wieder zu. 256 Personen sind derzeit infiziert, neun davon werden stationär in den Krankenhäusern behandelt. Ein Erkrankter benötigt eine intensivmedizinische Versorgung. Überwiegend verlaufen die Infektionen jedoch mild. Von Montag auf Dienstag gab es 52 Neuinfektionen.

Der Leiter des Corona-Einsatzstabes im Land, Elmar Rizzoli, zeichnet trotzdem ein unaufgeregtes Bild von der Situation in Tirol. Mehr als die Hälfte der aktuellen Infektionen ist auf den bestehenden Cluster rund um den somalischen Kulturverein und auf Urlaubsheimkehrer aus Kroatien zurückzuführen. Ausgehend von den Ansteckungen in der somalischen Community ist jetzt auch ein weiteres Flüchtlingsheim in Innsbruck betroffen. Eines haben die Behörden bereits in der Vorwoche isoliert. Dort wurden 26 positive Fälle registriert.