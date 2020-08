Neue Einsatzzentrale für Feuerwehr und Bergrettung in Stanzach

Stanzach –Rege Bautätigkeit herrscht seit Anfang Juni beim Gemeindehaus in Stanzach. Bodenplatte, Wände und Decke des Zubaus wurden bereits betoniert, die Treppe eingehoben. Ende November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann können die örtliche Feuerwehr und die Bergrettungs-Ortsstelle ihr neues Einsatzzentrum beziehen.

Der Grund für die Baumaßnahmen ist im Platzmangel auszumachen. Jedoch weniger, was die 38-köpfige Mannschaft rund um Feuerwehrkommandant Simon Ginther betrifft, sondern vielmehr bezogen auf den Fuhrpark. Und selbst das ist noch Zukunftsmusik. „Unser Tanklöschfahrzeug ist Baujahr 1988 und wird in den nächsten Jahren durch ein neues ersetzt werden. Dieses passt dann aber von den Ausmaßen nicht mehr in die bestehende Halle“, erklärt Feuerwehrkommandant Simon Ginther die Gründe für den Neubau.