Mieming, Stams –Natürlich sind die Rietzer und Mieminger Innauen ein beliebtes Naherholungsgebiet. Nördlich des Inn gelegen, kommen die Besucher hauptsächlich über die Stamser Hängebrücke in das Naturidyll mit Wasserfall sowie Sand- und Schotterbänken. Doch spätestens in Corona-Zeiten nehmen die hinterlassenen Müllberge immer größere Ausmaße an. „Wir haben es mit nett reden probiert – aber scheinbar müssen wir jetzt doch mit der Keule durchgreifen“, sagt der in Urlaub befindliche Schutzgebietsbetreuer Toni Vorauer.