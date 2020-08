Tirolerball verschoben: „Ohne Flanieren ist es kein Ball“

Gründe dafür gibt es mehrere. In erster Linie geht es aber um die Stimmung, wie Tirolerbund-Obmann Johann Baumgartner ausführt. Festliches Flair? Mit den vielen Sicherheitsmaßnahmen Fehlanzeige. „Für gewöhnlich gibt es bis zu 1800 Sitzplätze, mit den Sicherheitsabständen dürfte man aber nur 540 vergeben. Sobald man seinen Sessel verlässt, müsste man eine Maske tragen. Ein gemütliches Flanieren – und das ist ja das Wesentliche des Balls – könnte gar nicht stattfinden.“ Auch gesellige Runden an Stehtischen würde es nicht geben. „Es ist schlimm, aber man muss die Vorsichtsmaßnahmen der Stadt Wien akzeptieren“, zeigt sich der Obmann verständnisvoll. Leid täte es ihm für all jene in und um Ebbs, die sich bereits auf das Event vorbereitet haben.