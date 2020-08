Grazer Schloßbergbahn ist jetzt „Space*Object*Inbetween“

Dabei handelt es sich um eine Arbeit des Grazer Urbankunst-Duos ASYNCHROME, bestehend aus Marleen Leitner and Michael Schitnig. Im Frühjahr war eine ähnlich konzipierte Zeichen-Installation der beiden im Österreichischen Kulturforum New York zu sehen.

Durch elektronische Steuerelemente verändert sich die Durchsichtigkeit der Folie so, dass die Zeichnungen von ASYNCHROME einmal mit dem umliegenden Panorama als Hintergrund und dann wieder vor einer opaken Fläche auf Fenstern und Kabinendach erscheinen. Die beiden Wagen sind individuell gestaltet, sie fahren jeweils unter dem Motto „Change“ (Veränderung) und „Offer“ (Angebot).

So spektakulär sich die Entwicklungsgeschichte der Installation mit all ihren technischen Novitäten auch anhört, so vergleichsweise wenig spektakulär wirkt auf ersten Blick das Ergebnis. Das Künstlerduo hofft, dass sich die Fahrgäste mit dem Thema Durchsichtigkeit von Gegenstand und Mensch auseinandersetzen. Ob die knapp drei Minuten Fahrzeit der Schloßbergbahn für den unvorbereiteten Besucher dafür ausreicht, erscheint ein bisschen fraglich.