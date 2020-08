Jede Schule bekommt ihr Corona-Krisenteam

Das Team unter Führung der Schulleitung soll laut dem nun aktualisierten „Covid-19 Hygiene- und Präventionshandbuch“ alle „erforderlichen organisatorischen und pädagogischen Vorkehrungen“ treffen, damit der Unterricht in allen Ampelphasen fortgeführt werden kann. „Das oberste Ziel ist und bleibt, möglichst umfassend Normalität und ein Höchstmaß an gewohnter Struktur im schulischen Betrieb zu gewährleisten - auch bei einem Wechsel der Ampelfarben“, heißt es in dem samt Check- und Kontaktlisten 16-seitigen Papier. Außerdem ist darin auch die Vorgehensweise bei Corona-Verdachtsfällen festgelegt. Über allem soll ein „umsichtiges Agieren vor Ort“ stehen, das an die sehr unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort und Altersgruppen der Schülern anzupassen ist.