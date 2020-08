Skoliose-Therapie: Berg- und Talfahrten auf dem Rücken der Patienten

In der Physiotherapie-Praxis von Astrid Marie Hattmannsdorfer in Innsbruck steht Kathi und hebt ihr T-Shirt leicht hoch. Die 14-Jährige führt vor, wie ihre Haltung noch vor ungefähr einem Jahr war – nämlich schief. Es sieht so aus, als ob ihr Oberkörper seitlich ein bisschen versetzt auf ihrem Becken aufsitzen würde. Ihre Mutter sei vor etwa drei Jahren darauf aufmerksam geworden.