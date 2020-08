FPÖ-Nationalrat Gerald Hauser fordert mehr Hilfen für Reisebranche

Wien –72 Millionen Euro an Überbrückungskrediten haben die Reisebüros bei der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) mit Stand 7. August beantragt. Das hat FPÖ-Nationalrat Gerald Hauser bei Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) erfragt. Die Branche ist von den Folgen der staatlich verfügten Reiserbeschränkungen massiv gebeutelt. Konkret wurde den Reisebüros im Schnitt eine Überbrückungsfinanzierung von 258.114 Euro bewilligt, für rund 90 % der Summe – im Schnitt 233.039 Euro – haftet der Steuerzahler. Insgesamt wurden seitens der Reisebüros 324 Ansuchen bei der ÖHT gestellt, 45 davon wurden abgewiesen.

Ansonsten habe Köstinger seine parlamentarische Anfrage vom Juni oberflächlich beantwortet, kritisiert Hauser. Auf die Frage, wie sich die Corona-Krise auf den österreichischen Reisebüromarkt auswirkt, habe Köstinger „lapidar auf ein Sonderheft der Nationalbank vom 8. April verwiesen“, so Hauser.

Die Informationen seien inzwischen überholt und veraltet. „Auch wie es der Branche im Allgemeinen geht, kann die Ministerin nicht beantworten: Es lägen ihr keine Daten vor“, so Hauser: „Wenn man nicht wissen will, was im Ressort und der Wirtschaft passiert, wird man auch nichts wissen.“