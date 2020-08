Zu wenig Jobs für Junge: Sorge um „verlorene Generation“

Innsbruck – Eine „verlorene Fachkräfte-Generation“ durch die aktuelle Corona-Krise fürchtet auch Philip Wohlgemuth. Der Tiroler ÖGB-Vorsitzende sieht einen massiven Wegfall von Lehrstellen auf Tirol zukommen. „Viele bereits zugesagte Lehrstellen wackeln, viele Jugendliche stehen plötzlich vor einer unsicheren Zukunft.“ Es müssten Lehrstellen sichergestellt werden, ansonsten fehlten in drei Jahren wichtige Fachkräfte für die ­Wirtschaft.

AMS-Chef Anton Kern sieht, wie berichtet, gerade für 18- bis 25-jährige Berufseinsteiger Probleme am Arbeitsmarkt. Kern betont die Bedeutung von Weiterbildung. Noch sei nicht klar, wie die von der Bundesregierung für Herbst angekündigten 700 Mio. Euro Stiftungsgeld verwendet werden sollen, für das AMS sei es jedoch möglich, in wenigen Monaten entsprechende Kursangebote passend zur Situation am Arbeitsmarkt zu schaffen.