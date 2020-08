Sprengsatz an russischem Militärkonvoi in Syrien explodiert

An einem russischen Militärkonvoi im Bürgerkriegsland Syrien ist nach Angaben aus Moskau ein Sprengsatz explodiert. Dabei sei ein Militärberater getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag der Staatsagentur Tass zufolge mit. Der Generalmajor sei während der Rettungsmaßnahmen seinen schweren Verletzungen erlegen.