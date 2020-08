Die Philadelphia Flyers mit Michael Raffl stehen vor dem Aufstieg ins NHL-Viertelfinale. Raffl hatte am Dienstag mit einem Tor großen Anteil am 2:0-Erfolg gegen die Montreal Canadiens. Dem Kärntner gelang in der siebenten Minute mit einem Handgelenksschuss ins Kreuzeck das 1:0. Die Flyers führen in der „Best-of-Seven-“Serie 3:1, ein erneuter Sieg am Mittwoch (Ortszeit) würde den Aufstieg bedeuten.