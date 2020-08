„Das Spiel“: Als hätte es Mauser und Bussi gar nie gegeben

Innsbruck – Es gibt Glücksfälle im Leben. Generell und speziell auf der Lebensreise eines Krimiautors. Mit der Trennung von seiner Kommissarin Valerie Mauser, genannt „Veilchen“, hat der Innsbrucker Joe Fischler seine bisweilen hausbackene Krimi-Dramaturgie verlassen. Denn seine fünf „Veilchen“-Fälle reihten sich ermüdend in die Fülle von Heimatkrimis ein, die meist mit holprigem Humor und brachial-skurriler Offenbarung menschlicher Schwächen eine an sich ergiebige Kulisse für die seelischen Abgründe einfach plattgewalzt haben.

Deshalb überraschte Joe Fischler schon 2019 im „Schnitzelparadies“ mit seinem neuen Inspektor Arno Bussi, heuer im April ermittelte der nach Wien versetzte Kommissar dann rund um die „Toten am Lärchensee“. Die Sprache klar, die Charaktere gut gezeichnet und die Handlung mit Spannungsbögen ohne Atemnot kurzweilig erzählt – Fischler verzichtet auf Überfrachtungen und reduziert sich auf das Schnörkellose. Das weckt Neugierde, sie ist der Pulsschlag eines jeden Krimiplots. Weil der Autor nach wie vor in Klischees abgleitet und damit Konflikte zwischen Lederhose (Arno Bussi) und dem Berlinerischen von Kommissarin Katz (Landeskriminalamt) inszeniert, bleibt Fischler leider kurz vor dem Ziel stecken.

Natürlich übernimmt er Erfolgsmuster von Schwedenkrimis, die in den menschlichen Untiefen von Tätern, Opfern und Kriminalkommissaren herumsurfen. Doch kriminalistisches Benchmarking muss nicht per se in die Hose gehen. Fischler balanciert die Ermittlungen in dem tödlichen Spiel bis zur überraschenden Wende am Schluss messerscharf wie auf einer Rasierklinge.