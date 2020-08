Arbeiterkammer Tirol ortet Nachteile für Ältere in Banken

Innsbruck – Die Arbeiterkammer (AK) Tirol kritisiert Altersdiskriminierung in Banken. Es gebe immer mehr Beschwerden bei der AK. So weigern sich Banken offenbar oft, an Personen ab 70 Jahren Kreditkarten auszugeben oder einen Überziehungsrahmen zu gewähren. Ebens­o komme es immer häufiger vor, dass der Überziehungsrahmen des Kontos auf null gestellt oder eine Bürgschaft für den Überziehungsrahmen verlangt wird.