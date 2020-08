Diakonie de La Tour in Lienz: Arbeit, die glücklich macht

Lienz – Die beiden jungen Leute sind ein eingespieltes Team, wenn sie einmal in der Woche zur Raumreinigung in ein benachbartes Versicherungsunternehmen ausrücken. Stefan Maier und seine Kollegin, die lieber nicht namentlich genannt werden möchte, aber sonst sehr bereitwillig Auskunft gibt, sind Klienten der Diakonie de La Tour in Lienz. Von Montag bis Freitag besuchen sie von 8 bis 15 Uhr entweder Kurse in der Diakonie-Niederlassung im Glöcklturmgebäude. Oder sie rücken gemeinsam mit anderen Menschen mit Behinderungen samt Begleitern zu Arbeiten in unterschiedlichen Unternehmen im Lienzer Talboden aus.

Im unteren Stockwerk saugt und wischt Stefan Maiers Kollegin gerade die Böden. „Es ist ein gutes Gefühl, arbeiten zu können.“ Nur an den Montagen in der Früh, da dauere das Ingangkommen manchmal. Aber ist bei dir auch so, oder?“ Mit den Ersparnissen aus ihrem Verdienst plane sie bereits eine Urlaubsreise in die Steiermark. Im September oder Oktober soll es so weit sein. „In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen oder fahre mit dem Rad.“ Das Thema Reisen nimmt Stefan Maier auf: „Ich war mit meiner Familie bereits in London und zuletzt vor drei Monaten in Wien zu Besuch bei Freunden. Mir gefallen große Städte.“ Unbedingt möchte er einmal nach New York, Pisa, Rom und Sydney.