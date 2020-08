SPÖ und ALI: „Stadt Innsbruck muss den eigenen Leerstand bekämpfen“

Onay schlägt vor, dass die IIG Wohnungen, „die länger leer stehen und in gutem Zustand sind“, an die Innsbrucker Sozialen Dienste vermieten solle, damit Menschen mit akutem Wohnbedarf dies­e temporär nützen können – allen voran wohnungslose Frauen.

IIG-Geschäftsführer Franz Danler schickt voraus, dass so etwas eine „politische Entscheidung“ sei. Grundsätzlich werde (institutionelle) Zwischennutzung teils schon praktiziert, etwa im Schlachthofblock in Dreiheiligen. Ein Großteil der leer stehenden Wohnungen, etwa in Pradl, sei aber „stark abgewohnt“ und in keinem brauchbaren Zustand für eine Zwischennutzung. Das habe man z. B. beim Gebäude Lindenstraße 19 überprüft. Dieses soll laut Danler nun im Herbst (nach Ende der sommerlichen Gastgartensaison bei der angrenzenden Konditorei) abgebrochen werden: Im zweiten Bauabschnitt der Eichhof-Erneuerung sind rund 30 neue Wohnungen geplant (Baubeginn 2021).

Ihm gehe es aber vor allem um leere Wohnungen in Gebäuden des Eichhofs, in denen erst ein Teil der Bewohner abgesiedelt ist, präzisiert Onay: Diese würden noch Jahre leer stehen, „weil die IIG die verbliebenen Mieter nicht so schnell hinausbekommt“. Er wolle bezüglich sozialer Zwischennutzungskonzepte weiter das Gespräch mit Entscheidungsträgern in Stadt und Land suchen, mit Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) sei er schon in Kontakt getreten.