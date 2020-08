Ärztemangel und Suche nach Impuls in Landeck

Landeck – In der Bezirksstadt sind sowohl Kassenstellen für Allgemeinmediziner als auch für Fachärzte ausgeschrieben – teils länger als ein Jahr. Patienten müssen Ärzte in den Tälern aufsuchen. In der TT-Redaktion Landeck treffen wiederholt Beschwerden aus der Bevölkerung ein. Die Wortwahl ist nicht immer vornehm: Beispiel: „Eine Frechheit, dass die Stadt nichts tut und die zuständigen Stellen nur beschwichtigen.“

Gesundheitsdienste unter einem Dach, u. a. sechs Arztordinationen sowie eine Apotheke, bietet das in Bau befindliche Carl-Hochstöger-Gesundheitszentrum in Landeck-Perjen, dessen Eröffnung laut Initiator Martin Hochstöger Anfang 2021 geplant ist. „Man kann bei uns nicht warten, bis die öffentliche Hand aktiv wird“, hob er hervor. „Man muss das Heft selbst in die Hand nehmen.“ Bisher ist fix, dass die Allgemeinmedizinerin Ingrid Mair (eine von derzeit nur zwei aktiven Kassenärzten in Land­eck) in das neue Zentrum übersiedelt. Mit weiteren Ärzten sei er im Gespräch, sagte Hochstöger am Mittwoch.