Nach Mord in Wörgl: Täter seit einem Jahr flüchtig, Mitläufer vor Gericht

Rückblende: Es war am Abend des 21. August 2019, als sich etwa zehn junge Männer – die meisten davon tschetschenischer Herkunft – mit zwei VW Golf aus dem Innsbrucker Raum auf den Weg nach Wörgl machten. Der Grund für den Ausflug: ein Treffen mit afghanischen Migranten. Wie die Ermittler des Landeskriminalamtes erst später herausfinden sollten, ging’s dabei um Kokain. „Um etwa 100 Gramm, eine größere Menge also“, bestätigt Willam. Der Straßenverkaufswert liegt je nach Qualität bei etwa 100 Euro je Gramm, en gros ist die beliebte Droge deutlich günstiger zu haben. Um wie viel billiger, wird zum Streitauslöser, als die afghanischen Verkäufer mit den tschetschenischen Kunden am späten Abend des 21. August in der Innsbrucker Straße Preisverhandlungen führen. „Die beiden Gruppen können über den Verkaufspreis keine Einigung erzielen“, schildert der Staatsanwalt. Doch ohne Kokain wollen die Tschetschenen nicht die Heimfahrt antreten. Sie sind mehr, sie sind teils bewaffnet. „Sie beschließen, den Deal ohne zu bezahlen durchzuziehen“, weiß Willam. Die Afghanen wehren sich und wollen die Drogen im Wert von mehreren tausend Euro nicht widerstandslos abgeben. Ein Handgemenge ist die Folge. Und das endet fatal. Ein Tschetschene hat plötzlich ein Messer in der Hand. Sekunden später sinkt der 20-jährige Afghane mit einer Stichwunde in der Brust auf den Boden. Noch in der Nacht erliegt er im Kufsteiner Krankenhaus seiner Verletzung. Die beiden Landsmänner kommen unversehrt bzw. leicht verletzt davon. Die Angreifer plündern die Opfer aus, springen mit dem Kokain in die beiden VW Golf und rasen davon. Die Polizei steht zunächst vor einem Rätsel.