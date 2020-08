Behörden appellieren an Platter: BHs am Limit, mehr Personal wird gefordert

Innsbruck – Mit der außerordentlichen Bezirkshauptleutekonferenz am 25. August ist es nicht getan: Dabei wird die BH Kitzbühel in Anwesenheit von Raumordnungsreferent LR Hannes Tratter (ÖVP) den von ihr ausgearbeiteten Leidfaden zur Kontrolle von Freizeitwohnsitzen allen Behördenleitern präsentieren. Doch am Dienstag gibt es noch einen weiteren Termin. Schließlich hat sich zuletzt – vorsichtig ausgedrückt – in vielen der neun Bezirksbehörden ein massives Gesprächsbedürfnis aufgestaut. Die Bewältigung der Corona-Krise rückt deshalb am kommenden Dienstag ebenfalls in den Vordergrund. Und damit eine Aussprache mit Personalreferent und Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sowie Landesamtsdirektor Herbert Forster.