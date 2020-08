„Corpus Christi“ im Kino: Eine scheinheilige Charade

Innsbruck – Daniel ist gerade frisch aus dem Jugendgefängnis entlassen. Ob sein als Anstaltsministrant gefundener Glaube echt oder gespielt ist, bleibt zunächst offen. Klar ist, auf die ehrliche Tour hat es der junge Mann (grandios: Bartosz Bielenia) schwer. Doch dann wirft ihn der Drehbuch-Gott in ein Missverständnis hinein. Eine gefundene Priester-Kutte – und der Wunsch, die gleichaltrige Lidia zu beeindrucken – lässt ihn zu Vater Tomasz werden. Als falscher Pfarrer inspiriert er die Kirchgänger einer kleinen Gemeinde – und er eckt bei den Mächtigen im Ort an, die die Kirche wie eh und je als ihr willfähriges Sprachrohr benutzen. Als Tomasz an das kollektive Trauma eines tödlichen Autounfalls rührt, brechen alte Wunden wieder auf.