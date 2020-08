Deutschland unterstützt Festivals und Livemusik-Veranstalter

Im Rahmen des Milliardenpakets zur Stützung für die Kulturszene in der Coronakrise fördert die deutsche Regierung Musikfestivals und Livemusik-Veranstalter mit bis zu 80 Millionen Euro. Insgesamt seien rund 150 Millionen Euro für die Musikbranche vorgesehen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Weitere Hilfen für Clubs und Livemusik-Spielstätten, Musikverlage und Musikfachhandel seien geplant.