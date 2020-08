Bayern nach 3:0 gegen Lyon im CL-Finale gegen PSG

Bayern München steht zum ersten Mal seit 2013 im Finale der Fußball-Champions-League. Der Topfavorit aus München setzte sich am Mittwoch beim Finalturnier in Lissabon gegen Olympique Lyon mit 3:0 (2:0) durch. Serge Gnabry erzielte zwei Tore (18., 33.), Robert Lewandowski im Finish ein weiteres (88.). Im Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr) treffen David Alaba und seine Kollegen auf Paris Saint-Germain.