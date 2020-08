Im Herz-Notfall zählt jede Minute: Defibrillatoren retten Leben

Schaltet man einen solchen Defibrillator ein, gibt einem eine Computerstimme laut und deutlich Anleitung, was zu tun ist. „Die Geräte sind heute so einfach zu bedienen, dass man als Laie zum Lebensretter werden kann“, sagt Stephan Hofmann, Geschäftsführer der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Lienz.

Manuel Jesacher, hauptberuflicher Mitarbeiter der Rettungsorganisation, hat die Anzahl und Verteilung der öffentlich installierten Defibrillatoren in Osttirol erhoben. Rund dreißig Stück befinden sich zumeist im Eigentum der Gemeinden oder großen Unternehmen. Allerdings sind die Geräte nicht immer rund um die Uhr für jedermann zugänglich. „Im Alto Bellunese und in Südtirol ist man uns da voraus“, sagt Hofmann. „Wir müssen die Geräte bei uns aus den Gebäuden ins Freie bekommen.“ Auf italienischem Staatsgebiet sind zumeist eigene Notfallsäulen mit Defibrillatoren installiert, und zwar an viel frequentierten öffentlichen Plätzen wie Haltestellen oder auf Dorfplätzen. Gemeinsam mit den Rettungorganisationen Weißes Kreuz EO und Azienda ULSS n. 1 Dolomiti in diesen beiden Nachbarregionen plant das Rote Kreuz Osttirol den flächendeckenden Ausbau der Versorgung mit Defibrillatoren. Ein zwei Jahre dauerndes Interreg-Projekt soll 80 Prozent der Kosten von rund 200.000 Euro zu den Eigenmitteln der Rettungsorganisationen beisteuern. Nicht nur der Beschaffungsprozess soll in den Regionen vereinheitlicht werden. Auch die Schulung der Retter und in weiterer Folge der Bevölkerung will man abstimmen.