Stögmüller bringt Anzeigen in Causa Wirecard ein

Der Grüne Verteidigungssprecher David Stögmüller hat im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal Sachverhaltsdarstellungen bei der Staatsanwaltschaft Wien und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht. Stögmöller begründete dies damit, dass zwei hohe Beamte im Verteidigungs- und Innenministerium seit 2017 mit dem flüchtigen Wirecard-Ex-Manager Jan Marsalek in Kontakt standen.

Nach anonymen Hinweisen habe er nun zwei Sachverhaltsdarstellungen an die zuständigen Staatsanwaltschaften eingebracht, teilte Stögmüller mit. Einerseits wegen Verdacht des Landesverrats und Verletzung des Amtsgeheimnis. Der Grüne Abgeordnete will damit der Frage nachgehen, welche Informationen aus dem Ministerium womöglich weitergegeben wurden und an wen.