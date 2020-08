Unterführung in Strass lässt Wogen hochgehen

Strass i. Z. – Viele Strasser Gemeindebürger im Ortsteil Astholz können nur noch den Kopf schütteln. Sie verstehen es nicht. Die Unterführung, die für viele die fußläufige Verbindung in den Ortskern ist, muss saniert werden. Doch anstatt sie behindertengerecht umzurüsten, steht nun der Abriss im Raum. „Die Unterführung ist vor allem für die Schul- und Kindergartenkinder sehr wichtig“, sagt ein Anrainer. Auch für andere Anwohner in Astholz ist klar: „Die Unterführung ist ein enormer Schutz für unsere Kinder auf dem Weg ins Dorf.“ Denn so können die Kleinen unter der Landesstraße durchgehen, die von Strass ins Zillertal hineinführt. „Vor allem, wenn der Brettfalltunnel zu ist oder es dort staut, ist hier die Ausweichroute für den ganzen Reiseverkehr“, sagt eine Zillertalerin.