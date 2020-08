Landecker Schlossgalerie: Landmarke auf L76 weggesprengt

Landeck, Fließ – „Der Überhängende ist verschwunden“, stellen Bewohner, Wanderer und Radfahrer am linken Inn­ufer südlich von Landeck fest. Gemeint ist der überhängende Fels – eine unförmige Landmarke an der Landecker Straße L76, die wegen Steinschlaggefahr wiederholt gesichert und verankert werden musste. Einheimische verrieten, sie hätten Angstzustände bei der Fahrt durch den Felsbogen. Nicht ohne Grund: Die „Rumpelstraße“ L76 musste immer öfter wegen Felsabbruchs gesperrt werden.

Diese Woche ist der „Überhängende“ unter großen Sicherheitsauflagen für Anrainer weggesprengt worden. Das Ungetüm musste dem Bau der Landecker Schlossgalerie weichen. Das Land investiert 26,6 Mio. Euro in das von der Region vehement geforderte Sicherheitsprojekt. Die Abteilung Brücken- und Tunnelbau bestätigte gestern Donnerstag die erfolgreiche Abtragung der Felsnase.

Noch nicht geräumt sind jene Fels- und Geröllmassen, die Anfang Juni aus dem Steilhang in den Inn donnerten. Experten sprachen von 6000 Kubikmeter Material. „Erst wenn im Baustellenbereich alles gesichert ist, kann das Gestein aus dem Inn gebaggert werden.“

Wegen der Totalsperre der L76 bis Ende November, die ursprünglich nur zehn Wochen hätte dauern sollen, sahen sich die Wirtschaftskammer Landeck sowie mehrere Unternehmer aus der Region zu heftigem Protest veranlasst. „Ich schätze, unsere Betriebe im Talkessel müssen wegen der Straßensperre ein Umsatzminus von 25 Prozent in Kauf nehmen“, sagte gestern Mathias Weinseisen, Obmann der Leistungsgemeinschaft Landeck-Zams. „Aber je nach Branche gibt es Unterschiede.“ Die Stimmung unter den Kaufleuten sei „sicher nicht im Keller“. Ab Juli sei die Kundenfrequenz „einigermaßen zufriedenstellend“. Vor allem der Frischemarkt am Freitag habe nichts an Attraktivität verloren. Und: „Der Sommertourismus im Bezirk entwickelt sich besser als erwartet. Davon profitiert sicher auch der Talkessel.“