Neues Parkmanagement: Stams wehrt sich gegen Wildparker

Stams – Noch bis Mitte September ist die Zufahrtsstraße von Stams, die so genannte Wirtsgasse, eine Baustelle. Die Gemeinde hat sie von der Landesstraßenverwaltung übernommen und gestaltet dort eine Verkehrsberuhigung, die durch Pflasterungen keine Zebrastreifen mehr braucht und auch Platz für einen Radweg bietet. Mit diesen Maßnahmen wird mit dem 15. September auch ein neues Parkmanagement eingeführt, das ab Oktober auch streng überwacht wird.

Stams hat bezüglich der abgestellten Fahrzeuge im Dorf einige Besonderheiten. Immerhin hat man mit dem Stift Stams nicht nur eine touristische Attraktion. Ab Schulbeginn tummeln sich nämlich wieder gut 1600 Schüler und Studenten sowie 200 Lehrer in dem 1500-Seelen-Ort. „Es geht einfach nicht mehr mit den vielen Wildparkern“, sagen Bürgermeister Franz Gallop und sein designierter Nachfolger ab dem 21. März 2021, GV Markus Rinner. Alles sei zugeparkt, „vom Dorfbild her einfach katastrophal“, so Gallop. Es gehe nicht um mehr, sondern um geordnetes Parken im Dorf. Außerdem um die Bildung von Fahrgemeinschaften und das Benützen der Öffis.