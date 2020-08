Biden hält Nominierungsrede auf Parteitag der US-Demokraten

Am letzten Abend des Parteitags der US-Demokraten wird Joe Biden seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat annehmen. Der designierte Herausforderer von Präsident Donald Trump bei der Wahl am 3. November hält in Wilmington im US-Staat Delaware seine Nominierungsrede - wie am Abend zuvor schon seine Vize-Kandidatin Kamala Harris.