„Everywoman": Allgemeingültiges aus dem Hospiz

Salzburg – Warum gibt es nichts Neues zu sagen über den Tod? Nur eine von vielen Fragen, die Ursina Landri in „Everywoman“ stellt. Um damit vorzustoßen zum Kern der Sache – so klar und mutig, wie es der „Jedermann“ nicht wagt. Das war Milo Raus selbstauferlegte Aufgabe für die diesjährigen Salzburger Festspiele.

Genau heute vor 100 Jahren wurde Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ erstmals am Domplatz aufgeführt, schon am vergangenen Mittwoch trat der Schweizer Regisseur Milo Rau gemeinsam mit Schauspielerin Ursina Landri mit einer Neuinterpretation des „Jedermann“-Stoffes in Salzburg an – die zweite und letzte Schauspiel­uraufführung der heurigen Festspiele. Beauftragt von Schauspieldirektorin Bettin­a Hering sollte das erprobte Duo, u. a. bei „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ (2016), den „Jedermann“ neu denken.