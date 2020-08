Wenn das Ersatzteil von der Polizei ausgeliefert wird

Innsbruck, Wien – Zu Beginn der Corona-Krise explodierte der Bedarf an Schutzmasken. Die Nachfrage stieg, die Preise ebenso. „Wir waren betroffen von der Verknappung der Masken“, erzählt Robert Pfarrwaller, CEO des Elektrogroßhändlers Rexel Austria, der elektrotechnische Betriebe, Industriebetriebe und Fachhändler versorgt. Kunden und Mitarbeiter konnten „relativ schnell“ mit Staubmasken ausgestattet werden, Masken mit Schutzstufe FFP3 wurden an Gesundheitseinrichtungen verschenkt. „Wir haben uns entschlossen, kein zusätzliches Geschäft aus dem Bedarf machen zu wollen“, erklärt der Rexel-Chef. Erkannt habe man jedoch den Wert der Regionalität.

„Wir glauben fest an die Regionalität. Schon vor der Krise“, sagt Pfarrwaller. Zwar sei der regionale Einkauf – vom Kabelbinder bis zu Industriekomponenten – sowie die zentrale Logistik in Wien, österreichweit habe man aber 16 Niederlassungen: „Um zu verstehen, was in einem Bundesland abläuft.“ An der Niederlassung in Innsbruck, die Industrie- und Gewerbebetriebe beliefert, arbeiten etwa 45 Mitarbeiter.