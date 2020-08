Politik gondelt noch herum, Ischgl setzt auf Mund-Nasen-Schutz

Innsbruck, Wien – Der Sommer geht ins Finale, in Gedanken wird der folgende Herbst bei den Touristikern jedoch übersprungen. Geht es doch um die wichtige Wintersaison. Und um Regeln, die trotz Corona den Winter für sie retten sollen. Dienstag werden die Seilbahner mit ihrem Sprecher Franz Hörl (VP) darüber mit Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) diskutieren und ihre Vorschläge präsentieren. Limits in den Gondeln steht Hörl skeptisch gegenüber. Im Gegensatz zu FPÖ-Tourismussprecher NR Gerald Hauser.

Der FPÖ-Politiker fordert Kontingentierungen und eine Bevorzugung von Gästen und Freizeitticket-Besitzern gegenüber Tageskarten-Käufern in den Skigebieten. Mehr hat es aber nicht gebraucht. Hauser hat deshalb mit einem Sturm der Entrüstung, auch aus den eigenen Reihen, zu kämpfen. Trotzdem: „Ich bleibe dabei. Das ist kein populistischer, sondern ein sachpolitischer Vorschlag.“ Das sei man wohl in der Politik nicht mehr gewöhnt, meint Hauser.

Der wegen Corona in die negativen Schlagzeilen geratene Paradewintersportort Ischgl setzt, wie bereits angekündigt, Fakten. Mit einem Bündel an Maßnahmen rund um Gesundheits- und Sicherheitsstandards will Ischgl bewusst über behördliche Vorgaben hinausgehen.