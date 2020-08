Innsbruck, Wien – Bis dato war es ja nicht für alle so einfach zu durchblicken, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Sachen Drohnen sind. Das wird nun alles besser geregelt (siehe Infokasten). Denn alle Piloten müssen in Zukunft einen eigenen Drohnenführerschein mit sich führen – dieser ist in der gesamten EU gültig. Das Modell wurde Anfang August vorgestellt. „Wir verzeichnen seither ein hohes Interesse dafür, zahlreiche Anfragen sind bei uns eingegangen“, erklärt Markus Prohanka, Pressesprecher der Austr­o Control.