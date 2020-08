Land Tirol gewinnt 50 Millionen Euro fürs Budget 2020

Innsbruck – Die Corona-Krise wirbelt die öffentlichen Budgets auseinander, heuer werden Bund und Länder tief in die roten Zahlen rutschen. Die finanziellen Auswirkungen für die Abfederungsmaßnahmen sind massiv und gehen deutlich über die Konjunkturpakt­e in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2028/2009 hinaus. Auch in Tirol.