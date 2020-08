Michael Raffl mit Philadelphia im NHL-Viertelfinale

Der Kärntner Michael Raffl hat am Freitagabend in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga einen Treffer zum 3:2-Sieg der Philadelphia Flyers gegen die Montreal Canadiens beigesteuert. Dank dieses vierten Erfolgs in der Serie bei zwei Niederlagen stiegen die Flyers ins NHL-Viertelfinale auf. Ihr nächster Gegner sind ab Montag (01.00 Uhr/Nacht auf Dienstag MESZ) die New York Islanders.

Raffl erhielt den Treffer zum wichtigen 3:1 nach 4:26 Minuten des zweiten Viertels gutgeschrieben, es war sein dritter im Play-off. Von dem Stürmer prallte ein Schuss von Travis Sanheim via Stange und Keeper Carey Price ins Tor. Den offensiveren Canadiens gelang 1:39 Minuten später nur noch der neuerliche Anschlusstreffer durch das zweite Tor von Nick Suzuki.

Die Flyers hatten dank Iwan Proworow und Kevin Hayes früh 2:0 geführt. Wesentlichen Anteil am Erfolg hatte auch Goalie Carter Hart, der 31 Schüsse abwehrte - Philadelphia entschied damit erstmals seit 2012 eine „best of seven“-Serie für sich.

Die Flyers spielen nun als topgesetztes Team der Eastern Conference gegen die Nummer sechs, die Islanders. Das zweite Conference-Halbfinale bestreiten Tampa Bay Lightning (2) und die Boston Bruins (4). Raffls Landsmann Michael Grabner war mit den Arizona Coyotes im Achtelfinale ausgeschieden.

TT-ePaper gratis testen und eines von drei E-Bikes gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt mitmachen Ich bin bereits Abonnent

Im Westen kamen die Vancouver Canucks als letztes Team weiter. Sie besiegten am Freitag in Edmonton die St. Louis Blues mit 6:2 und warfen damit den Titelverteidiger mit 4:2 Siegen aus dem Bewerb.

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Freitag (Achtelfinale, best of seven):

Eastern Conference (in Toronto): Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers (1 Tor Raffl) 2:3 (Endstand der Serie 2:4).

Western Conference (in Edmonton): St. Louis Blues (TV) - Vancouver Canucks 2:6 (Endstand der Serie 2:4).