Deutschland fördert Kulturleben mit mehr als 50 Mio. Euro

Die deutsche Bundesregierung fördert das Kulturleben in Deutschland mit mehr als 50 Mio. Euro. Wie Kultur-Staatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitag in Berlin mitteilte, sollen Musikclubs und Livemusik-Spielstätten 27 Mio. Euro aus dem Rettungs- und Zukunftspaket „Neustart Kultur“ erhalten. Mit rund 25 Mio. Euro sollen Buchhandlungen und Verlage unterstützt werden.