Ai Weiwei veröffentlicht Doku über Lockdown in Wuhan

Der chinesische Dissident und Künstler Ai Weiwei hat einen Dokumentarfilm über den Lockdown in Wuhan veröffentlicht - der Stadt, in der das Coronavirus erstmals nachgewiesen wurde. Der 62-Jährige habe von Europa aus die Regie und Produktion der 115-minütigen Dokumentation geführt, hieß es auf der Internetseite zu dem Film.

Für die Dreharbeiten von „Coronation“ seien „gewöhnliche Bürger“ an Ort und Stelle in Wuhan zuständig gewesen. „Wir veröffentlichen ‚Coronation‘, unseren Film über Wuhan, China, als Hommage an alle Ärzte und Krankenschwestern, die gegen Covid-19 kämpfen“, schrieb Ai Weiwei auf Twitter.