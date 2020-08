Erneut Demonstration gegen Netanyahu in Jerusalem

Erneut haben Tausende Israelis am Samstagabend im ganzen Land gegen den rechtsorientierten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu demonstriert. Da sie in Jerusalem keine Erlaubnis dafür hatten, wurden sie von den Hauptstraßen umgeleitet, wie ein Polizeisprecher sagte. Zudem sollte die Belästigung der Anrainer so „minimiert“ werden.