Unwetter und Murenabgänge in Tirol und Salzburg

Unwetter und Murenabgänge haben am Wochenende die Einsatzkräfte in Tirol und Salzburg in Atem gehalten. In Tirol kam es am Samstag zu zahlreichen Murenabgängen, die Aufräumarbeiten dauerten am Sonntag weiter an. Auch in Salzburg waren die Feuerwehren im Dauereinsatz.