Mehrere Tote bei zwei Explosionen im Süden der Philippinen

Bei zwei Explosionen im Süden der Philippinen sind am Montag mindestens neun Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden. Bei den Opfern handle es sich um fünf Soldaten und vier Zivilisten, teilte das Militär in dem südostasiatischen Land mit. Zunächst war nach Angaben des Roten Kreuzes ein neben einem Militärfahrzeug geparktes Motorrad, an dem Sprengstoff befestigt war, in die Luft gegangen.